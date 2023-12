Super, Truscoakayama!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Trusco Nakayama wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 43,02 Punkten, was darauf hindeutet, dass Trusco Nakayama weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 37,57) zeigt keine Anzeichen von Überkauf oder Überverkauf. Insgesamt erhält das Trusco Nakayama-Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Trusco Nakayama. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Trusco Nakayama unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass Trusco Nakayama derzeit ein "Gut" ist. Der Kurs der Aktie verläuft um +6,29 Prozent über dem GD200 des Wertes und um +4,98 Prozent über dem GD50 der vergangenen 50 Tage. Damit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Auch die Stimmung in den sozialen Medien fällt positiv aus. Die Kommentare und Befunde über Trusco Nakayama waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.