Super, Trisura!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Für Trisura weist der RSI einen Wert von 24,28 auf, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 24,3, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Gut" für Trisura.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso gibt es keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Analysten bewerten die Trisura-Aktie derzeit ebenfalls als "Gut". Dieses Rating setzt sich aus 8 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet zudem auf ein Aufwärtspotential von 27,87 Prozent hin, was ebenfalls einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Im Branchenvergleich hat Trisura in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,36 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +6,92 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt Trisura mit einer Überperformance von 22,14 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.