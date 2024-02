Super, Tower Semiconductor!

Die Tower Semiconductor-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. Von insgesamt 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten ausgehend, erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beläuft sich auf 35 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 9,79 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine positive Empfehlung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 31,13 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 31,88 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,41 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 29,5 USD, mit einem Abstand von +8,07 Prozent, was eine positive Bewertung ergibt. Insgesamt wird daher die Aktie mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine positive Stimmung wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Basierend auf diesen Beobachtungen wird die Aktie von Tower Semiconductor als "Gut" eingestuft.

Ein Vergleich des Aktienkurses von Tower Semiconductor mit anderen Unternehmen der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche zeigt eine Underperformance von -30,89 Prozent im Vergleich zu einem durchschnittlichen Anstieg von 3899,62 Prozent in der Branche. Im Sektorvergleich liegt die Rendite um 605,97 Prozent unter dem Durchschnittswert von 575,08 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance in Branchen- und Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.