Super, Totally!

Die Aktie des Unternehmens Totally wird von Analysten als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6,72, während das Branchen-KGV bei 38,17 liegt, was zu einer Unterbewertung von 82 Prozent führt. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten und weichen Faktoren wie der Stimmung auf sozialen Plattformen haben die Analysten die Aktie geprüft. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde zu Totally war positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

In den letzten zwölf Monaten wurden die Analysten der Research-Abteilungen in ihrer Gesamtbewertung der Totally-Aktie wie folgt aufgeteilt: 1 Mal "Gut", 0 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht". Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Totally, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 30 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 488,24 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Bewertung erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Beim Vergleich der Aktienperformance im Gesundheitspflege-Sektor hat die Totally-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -85,7 Prozent erzielt, was mehr als 72 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Gesundheitsdienstleister-Branche verzeichnete im gleichen Zeitraum eine mittlere Rendite von -14,57 Prozent, wobei Totally mit 71,13 Prozent deutlich darunter lag. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.