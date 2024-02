Super Tool Aktie: Keine Angst!

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Super Tool in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch das Anleger-Sentiment zeigte sich in den letzten Tagen als neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird auch hier die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Super Tool-Aktie sowohl anhand des 50- als auch des 200-Tage-Durchschnitts als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 1960,87 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2050 JPY liegt, was einer Abweichung von +4,55 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 1980,74 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+3,5 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Super Tool-Aktie liegt bei 68, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 39,68, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Rating für die Super Tool-Aktie auf Basis der Sentiment- und Buzz-Analyse sowie der technischen Analyse und des Relative Strength Index.