Super Tool Aktie: Gerüchteküche brodelt!

In den letzten zwei Wochen wurde das Super Tool von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Super Tool wurde langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und daher die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher das Gesamtergebnis "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Super Tool-Aktie hat einen Wert von 68 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 7-Tage-RSI wird verglichen mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (39,68), und auch hier wird die Aktie mit "Neutral" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Super Tool.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Super Tool verläuft aktuell bei 1960,87 JPY. Der Aktienkurs selbst liegt bei 2050 JPY, was einen Abstand von +4,55 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat derzeit ein Niveau von 1980,74 JPY angenommen, was einer Differenz von +3,5 Prozent entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".