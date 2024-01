Super Tool Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Super Tool-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 1952,27 JPY bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1948 JPY, was einer Abweichung von -0,22 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1942,46 JPY wurde analysiert, wobei der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +0,29 Prozent ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt lag. Daher wird auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating vergeben.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergab ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

In den sozialen Medien wurde Super Tool in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf neutraler Ebene liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Super Tool-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 lag bei 27,4, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 49,41 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.