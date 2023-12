Super, Tongling Nonferrous Metal!

Der Aktienkurs von Tongling Nonferrous Metals hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,76 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Überperformance von 2,55 Prozent darstellt, da der Durchschnitt bei -8,32 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt ebenfalls -8,32 Prozent, und Tongling Nonferrous Metals liegt aktuell 2,55 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tongling Nonferrous Metals liegt mit einem Wert von 9,68 ähnlich wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,14 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2,91 CNH, was einem Unterschied von -7,32 Prozent entspricht und zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 3,04 CNH auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser kurzfristigen Analysebasis führt. Somit erhält Tongling Nonferrous Metals insgesamt eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Tongling Nonferrous Metals eingestellt waren, mit 11 positiven und drei negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer positiven Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte, was zu einer negativen Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Tongling Nonferrous Metals von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.