Super, Tokyo Rakutenchi!

Die Tokyo Rakutenchi-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4290,55 JPY gehabt, während der letzte Schlusskurs bei 6780 JPY lag, was einer Abweichung von +58,02 Prozent entspricht, und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4605,1 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs um +47,23 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tokyo Rakutenchi-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Auch die Messung des Relative Strength-Index ergibt für die Aktie ein Gesamtranking von "Gut". Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen normal war, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Tokyo Rakutenchi-Aktie also Bewertungen von "Gut", "Schlecht" und "Neutral" in den verschiedenen Analysemethoden, was auf eine gemischte Einschätzung der Aktie hinweist.