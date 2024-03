Super, Tobii Dynavox AB!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er misst das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert für die Tobii Dynavox-Aktie bei 39,62, was als neutral eingestuft wird. Wenn dieser Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 28, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger hat sich laut der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität in den letzten 30 Tagen eingetrübt. Auch die Diskussionen über das Unternehmen haben abgenommen, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Bei der Analyse von weichen Faktoren wie der Stimmung auf sozialen Plattformen schneidet die Tobii Dynavox-Aktie hingegen positiv ab. Die Kommentare und Befunde waren größtenteils positiv, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Tobii Dynavox-Aktie mit 53,7 SEK aktuell 18,73 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auch die Distanz zum GD200 der vergangenen 200 Tage von +54,58 Prozent führt zu einer insgesamt guten charttechnischen Einschätzung für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich also für die Tobii Dynavox-Aktie eine neutrale RSI-Einstufung, eine schlechte Bewertung der Stimmung und Diskussionsintensität, sowie positive Signale aus der technischen und sozialen Analyse.