Super, Tiger Brands!

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Tiger Brands. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu dieser Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,48. Dies liegt 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 43,8 und signalisiert eine Unterbewertung. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite ergibt sich eine Quote von 5,58 Prozent, nur leicht über dem Durchschnitt von 5,28 Prozent. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von Tiger Brands von unseren Analysten neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit 10,07 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +10,98 Prozent, was auch langfristig als positiv bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.