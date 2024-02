Super, Thryv Holdings!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was für Anleger positive Signale für das Unternehmen Thryv bedeutet. An neun Tagen dominierten positive Themen in den Diskussionen, während an vier Tagen negative Themen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Thryv diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und schätzt das Anleger-Sentiment als insgesamt positiv ein.

Bei der Einschätzung einer Aktie ist auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet von Bedeutung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung spielen dabei eine wichtige Rolle. In Bezug auf Thryv zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Thryv-Aktie sich momentan in einem neutralen bis positiven Trend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 21,06 USD, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt 19,9 USD beträgt. Der letzte Schlusskurs von 21,4 USD liegt damit auf ähnlichem Niveau wie der längerfristige Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs über dem kurzfristigen Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung der Thryv-Aktie führt.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Thryv-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Thryv somit eine überwiegend neutrale bis positive Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.