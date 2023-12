Super, Thoughtworks Holding!

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Thoughtworks deutlich verbessert. Dies führt dazu, dass die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Die vermehrte Kommunikation über das Unternehmen hat zu einem positiven Anleger-Sentiment geführt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysten bewerten die Aktie von Thoughtworks langfristig als "Neutral", basierend auf den Einschätzungen von insgesamt 18 Analysten. Das Kursziel wird auf 9,63 USD geschätzt, was einer Erwartung von 100,1 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Thoughtworks-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 45 und der 25-Tage-RSI bei 27,41, was zu einer abweichenden, aber insgesamt positiven "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Thoughtworks-Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren.