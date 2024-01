Super, Tempest Therapeutics!

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf Tempest Therapeutics hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ gezeigt. Negative Themen dominierten die Diskussion an neun Tagen, während positive Themen nur an vier Tagen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder besonders positive noch negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tempest Therapeutics bei 2,14 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,21 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +96,73 Prozent über dem GD200 notiert, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 3,76 USD, was einem Abstand von +11,97 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen für Tempest Therapeutics abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 20,5 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung um 386,94 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 4,21 USD entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie das Rating "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität um einiges zugenommen hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Sentiment- und Buzz-Analyse von Tempest Therapeutics.