Super, Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT!

Das Anleger-Sentiment für Telkom Indonesia Persero Pt bleibt weiterhin positiv, basierend auf den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über das Unternehmen diskutiert, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Telkom Indonesia Persero Pt in den letzten Wochen jedoch kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Telkom Indonesia Persero Pt aktuell bei 4 liegt, was zu einer negativen Differenz von -0,9 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" führt. Das Unternehmen erhält deshalb eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der letzten 7 Tage für die Telkom Indonesia Persero Pt-Aktie hat einen Wert von 15, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Dieser Wert wird auch bei der Betrachtung des RSI auf 25-Tage Basis bestätigt, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Telkom Indonesia Persero Pt.