Super, Target!

Der Aktienkurs von Target hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,29 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -11,43 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Target eine Outperformance von +4,14 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor betrug die mittlere Rendite im letzten Jahr 152,97 Prozent, wobei Target 160,26 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich hat das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Target als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,85, was insgesamt 50 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Multiline-Einzelhandel", der 33,8 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie somit die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Target derzeit bei 135,14 USD, was der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 141,14 USD aus dem Handel ging, was einem Abstand von +4,44 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 119,39 USD, was einer aktuellen Differenz von +18,22 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für die Target-Aktie darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Für Investoren in die Aktie von Target bietet sich eine Dividendenrendite in Höhe von 4,06 %, was einem Mehrertrag von 1,16 Prozentpunkten gegenüber dem Durchschnitt der Branche Multiline-Einzelhandel entspricht. Dies deutet auf höhere Dividenden des Unternehmens hin und ergibt somit eine Bewertung "Gut" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns.