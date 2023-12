Super, Tanger Factory Outlet Centers!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Tanger Inc betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 42,03 Punkte, was bedeutet, dass Tanger Inc derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 33,82, was auch hier auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist.

Von den 1 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Tanger Inc-Aktie sind alle 1 Einstufungen "Gut". Im Durchschnitt erhält das Wertpapier also ein "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 22 USD, was auf einen potenziellen Rückgang um -21,51 Prozent vom letzten Schlusskurs (28,03 USD) hindeutet. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist daher "Schlecht". Insgesamt erhält Tanger Inc somit von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung der Stimmungslage für Tanger Inc in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Tanger Inc derzeit bei 22,36 USD verläuft, was der Aktie die Einstufung "Gut" gibt, da der Aktienkurs selbst bei 28,03 USD aus dem Handel ging und einen Abstand von +25,36 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 25,14 USD, was einer Differenz von +11,5 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal für die Tanger Inc-Aktie ergibt. Insgesamt wird die Tanger Inc also auf Basis der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.

