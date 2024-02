Super, Take-Two Interactive Software!

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

In den letzten zwölf Monaten haben 11 Analysten ihre Bewertungen für die Take-two Interactive Software-Aktie abgegeben. Davon waren 10 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Aktie. Im vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild, mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem Gesamturteil von "Gut". Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 151,36 USD, was auf ein Abwärtspotenzial von -9,36 Prozent hinweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Take-two Interactive Software-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderungsrate über einen längeren Zeitraum zeigen eine durchschnittliche Aktivität und wenig Änderungen in der Stimmung. Daher wird eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen. Auch die Anleger-Stimmung ist überwiegend positiv, mit neutralen Themen in den vergangenen Tagen. Die Auswertung ergibt 6 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Aktie um +15,24 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Zusammenfassend erhält die Take-two Interactive Software-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.