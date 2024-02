Super, Taiwan Semionductor Manufacturing!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie, und kürzlich war die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing ein viel diskutiertes Thema in den sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In den letzten Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ stark über Taiwan Semiconductor Manufacturing diskutiert, was insgesamt zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1713,87 MXN. Der letzte Schlusskurs von 2130,12 MXN weicht somit um +24,29 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1905,3 MXN) weist eine Abweichung von +11,8 Prozent auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Taiwan Semiconductor Manufacturing zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie somit eine neutrale Bewertung im Hinblick auf den RSI.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Taiwan Semiconductor Manufacturing daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Zusammenfassend ergibt sich aus der Analyse des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Sentiments in den sozialen Medien eine insgesamt positive Bewertung für die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing.

