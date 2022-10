Super, Taiwan Semiconductor Manufacturing!

Der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Kurs wird am 14.10.2022, 11:19 Uhr an der Heimatbörse New York mit 66.62 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Halbleiter".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Taiwan Semiconductor Manufacturing konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Taiwan Semiconductor Manufacturing auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Taiwan Semiconductor Manufacturing wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Taiwan Semiconductor Manufacturing vor. Das Kursziel für die Aktie der Taiwan Semiconductor Manufacturing liegt im Mittel wiederum bei 135 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 66,62 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 102,64 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Taiwan Semiconductor Manufacturing insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Taiwan Semiconductor Manufacturing weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,09 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Halbleiter- und Halbleiterausrüstung") von 14,74 %. Mit einer Differenz von lediglich 12,65 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.