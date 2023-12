Super, Synopsys!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Der Aktienkurs von Synopsys hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 64,52 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 7,32 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Synopsys eine Outperformance von +57,2 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor hat Synopsys mit einer Rendite von 7,06 Prozent im letzten Jahr um 57,46 Prozent über dem Durchschnittswert gelegen. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Synopsys ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Synopsys-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 448,68 USD. Der letzte Schlusskurs von 517,41 USD weicht somit um +15,32 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt dieser Wert bei 519,11 USD, und der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt bei -0,33 Prozent. In diesem Fall ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating. Zusammenfassend erhält die Synopsys-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung liegen für Synopsys aus den letzten zwölf Monaten 6 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Synopsys vor, jedoch liegt das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen bei 486,2 USD. Im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 517,41 USD könnte die Aktie somit um -6,03 Prozent fallen, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Synopsys-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Synopsys liegt bei 85,98, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,53, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Schlecht" für die Synopsys-Aktie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Synopsys-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Synopsys jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Synopsys-Analyse.

Synopsys: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...