Super, Swoop Holdings!

Die technische Analyse der Swoop-Aktie ergibt ein "Gut"-Signal, da der aktuelle Kurs von 0,27 AUD einen Abstand von +12,5 Prozent vom GD200 (0,24 AUD) aufweist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, signalisiert mit einem Kurs von 0,21 AUD ein "Gut"-Signal, da der Abstand +28,57 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Swoop festgestellt werden. Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien bewertet das Kriterium mit "Neutral", während die Veränderung der Anzahl der Beiträge eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen zeigt und somit mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Swoop für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Swoop-Aktie ergibt jeweils ein "Neutral"-Rating, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Swoop eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden vornehmlich neutral bewertet. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Swoop daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass der aktuelle Kurs als "Gut" bewertet wird, während das Stimmungsbild "Neutral" und die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft werden.

Swoop Holdings kaufen, halten oder verkaufen?

