Super, Swissquote!

Die Aktien von Swissquote haben in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 40,34 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt nur um 8,61 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Swissquote eine Outperformance von +31,73 Prozent verzeichnete. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 8,71 Prozent, wobei Swissquote beeindruckende 31,63 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Somit erhält das Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Swissquote derzeit einen Wert von 1,32 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,43 %. Mit einer Differenz von 4,12 Prozentpunkten erhält das Unternehmen daher eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar drehen und geben somit neue Einschätzungen für Aktien. In diesem Fall wurde bei Swissquote eine langfristig starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Swissquote aktuell bei 183,67 CHF verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 200,8 CHF, was einem Abstand von +9,33 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 192,98 CHF, was einer Differenz von +4,05 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich somit ein positiver Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume.