Super, Suzuki MotorADR!

Suzuki Motor wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,5 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 14,2 liegt. Dies zeigt, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) von Suzuki Motor liegt bei 15,48, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auf der Basis des RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich der RSI der Suzuki Motor bei 57, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird der Aktie daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung zugeordnet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktivität von Suzuki Motor über einen längeren Zeitraum betrachtet durchschnittlich war. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine neutrale Einstufung hin. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Suzuki Motor derzeit bei 1 liegt, was eine negative Differenz von -1,29 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Suzuki Motor aus verschiedenen Perspektiven betrachtet gemischte Bewertungen erhält und es sich bei der Aktie um eine Mischung aus unterbewerteten, neutralen und schlecht bewerteten Aspekten handelt.