Super, Super Micro Computer!

Die Super Micro Computer-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnitt von 394,58 USD bewertet. Am letzten Handelstag erreichte der Schlusskurs 971,61 USD, was einem Unterschied von +146,24 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 756,22 USD liegt mit einem Unterschied von +28,48 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik zahlt Super Micro Computer derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei Computer & Peripheriegeräten. Mit einem Unterschied von 11147,5 Prozentpunkten wird die Dividendenpolitik der Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Super Micro Computer in den letzten Monaten eher schwach war. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich führt.

Was die Performance im Vergleich zur Branche betrifft, hat Super Micro Computer in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 1042,09 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" nur um 1,05 Prozent gestiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +1041,04 Prozent für Super Micro Computer. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 492,82 Prozent erzielte, liegt Super Micro Computer mit 549,27 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.