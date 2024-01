Super, Sun Life!

Weitere Suchergebnisse zu "Sun Life Financial":

Die Sun Life-Aktie wurde von Analysten bewertet, wobei 2 von 4 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Im vergangenen Monat wurde die Aktie ebenfalls positiv bewertet, wobei ein "Gut", kein "Neutral" und kein "Schlecht" vergeben wurde. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten ergaben einen Wert von 72 CAD, was auf ein Potenzial von 5,28 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 68,39 CAD hinweist.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sun Life-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt deuten darauf hin, dass der Schlusskurs in der Nähe des Durchschnitts liegt.

In Bezug auf fundamentale Faktoren weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als unterbewertet betrachtet wird.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Sun Life-Aktie ist größtenteils positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Handelssignalen. Die überwiegend positiven Kommentare und Themen der Nutzer führen zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

Insgesamt erhält die Sun Life-Aktie ein "Gut"-Rating von den Analysten, basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien.