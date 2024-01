Super Strong wird immer uninteressanter …

Weitere Suchergebnisse zu "SUPER STRONG HLDGS LTD.":

Der Aktienkurs von Super Strong hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -60,99 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" eine Unterperformance von 56,22 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus dem Bereich "Bauwesen" beträgt -5,25 Prozent, und Super Strong liegt aktuell 55,74 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Super Strong eine Nullrendite auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Bauwesen" von 6,32 Prozent als niedrig einzustufen ist. Die Differenz von 6,32 Prozentpunkten führt zur Einstufung als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Super Strong liegt derzeit bei 106, was bedeutet, dass die Börse 106,03 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt um 124 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 47, was zu einer Überbewertung der Aktie führt und sie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" einstuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung bei der Kommunikation über Super Strong. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Super Strong diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt wird die Aktie von Super Strong aufgrund der genannten Faktoren als "Schlecht" bewertet, sowohl in Bezug auf die Rendite, die Dividende und das Kurs-Gewinn-Verhältnis, als auch im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.