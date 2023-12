Super Strong Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "SUPER STRONG HLDGS LTD.":

Die Super Strong ist derzeit nach einer technischen Analyse ein "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 0,29 HKD, was einer Überperformance von +362,07 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs GD50 der vergangenen 50 Tage liegt mit 0,63 HKD um +112,7 Prozent über dem Wert, was die Aktie ebenfalls als "Gut"-Wert einstuft.

Der Relative Strength-Index, RSI, zeigt ebenfalls eine positive Einschätzung. Mit einem Wert von 3,51 gilt die Super Strong als "Gut" eingestuft. Auch der RSI25 der letzten 25 Tage liegt mit 3,39 im "Gut"-Bereich, was die Gesamteinschätzung auf "Gut" festlegt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Super Strong im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,09 Prozent erzielt, was 28,25 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt -2,86 Prozent, worüber die Super Strong aktuell um 28,94 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt die Untersuchung eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Super Strong weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Super Strong in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".