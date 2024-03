Super Strong Aktie: Was ist hier nur passiert?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz für die Aktie von Super Strong in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Super Strong daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Super Strong. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Super Strong liegt der RSI7 aktuell bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass Super Strong weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 48,65. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Super Strong 106, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Bauindustrie (mit einem durchschnittlichen KGV von 45) als überbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.