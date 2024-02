Super Strong Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Super Strong haben in letzter Zeit zu interessanten Einsichten in die langfristige Stimmung über die Aktie geführt. Die Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Super Strong derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bauwesen, was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Bauwesen-Branche hat Super Strong in den letzten 12 Monaten eine Performance von -69,01 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von -59,25 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor liegt die Rendite von Super Strong um 60,95 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Super Strong liegt mit einem Wert von 106,03 über dem Durchschnitt der Branche Bauwesen, was die Aktie als relativ teuer erscheinen lässt und zu einer schlechten Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

