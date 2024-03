Super Strong Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Diskussionen über Super Strong auf den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen zum Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Anlegerstimmung bezüglich der Aktie von Super Strong angemessen als "Neutral" bewertet werden kann.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Super Strong-Aktie bei 0,3 HKD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,03 HKD, was einem Unterschied von -90 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs von 0,03 HKD liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Super Strong also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die aktuelle Dividendenrendite für Super Strong beträgt 0 Prozent und liegt damit unter dem Mittelwert (3,33 Prozent) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Super Strong als "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Super Strong liegt bei einem Wert von 106, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Bauwesen" (KGV von 46,48) über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie von Super Strong daher überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.