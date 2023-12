Super Strong Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "SUPER STRONG HLDGS LTD.":

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung am Markt. Super Strong wurde von unseren Analysten auf sozialen Plattformen untersucht, und es wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Darüber hinaus haben die Nutzer in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Super Strong diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert für Super Strong beträgt 21,43, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 4, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Demzufolge wird auch auf dieser Basis die Einstufung als "Gut" angesehen. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Super Strong im letzten Jahr eine Rendite von 724,24 Prozent erzielt, was 726,38 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt -2,09 Prozent, wobei Super Strong aktuell 726,33 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Super Strong festgestellt werden. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt wurden, wird auch in diesem Kriterium eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt wird Super Strong daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.