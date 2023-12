Super, Stride!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Gemäß der Analysteneinschätzung erhält die Stride insgesamt ein "Gut", da 2 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten für die Stride liegt im Durchschnitt bei 44,5 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -25,55 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet, und die Gesamteinstufung lautet "Neutral".

In der technischen Analyse wird die Stride derzeit als "Gut" eingestuft, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 44,6 USD liegt und der aktuelle Aktienkurs von 59,77 USD um +34,01 Prozent darüber liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 56,61 USD führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Gut".

Die Stimmung der Anleger bezüglich Stride ist größtenteils positiv. Sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer wurden überwiegend positive Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird daher als "Neutral" bewertet, während die Aufmerksamkeit über das Unternehmen als abnehmend eingestuft wird. Zusammengefasst erhält die Stride in diesem Bereich eine Gesamteinstufung von "Schlecht".