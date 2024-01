Super, Streamline Health!

Die Anleger-Stimmung bei Streamline Health in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei wurde festgestellt, dass in den Diskussionen der vergangenen Tage insbesondere negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Titels führt.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg lässt sich die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung bei Streamline Health beobachten und auswerten. Dabei zeigte die Aktie nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer schlechten Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Streamline Health derzeit bei 1,09 USD, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,44 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -59,63 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich jedoch ein positiveres Bild, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutrale" Bewertung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI). Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Streamline Health-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis hingegen zeigt weder eine Überkauft- noch Überverkauft-Situation, was zu einer "Neutralen" Einstufung führt. Insgesamt erhält Streamline Health somit eine "Gute" Bewertung für diesen Punkt der Analyse.