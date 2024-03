Super, Stellantis!

Die technische Analyse der Stellantis-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 18,65 EUR liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 24,97 EUR, was einer Abweichung von +33,89 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Information wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (21,75 EUR) liegt mit einer Abweichung von +14,8 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 24,97 EUR, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält die Stellantis-Aktie somit ein "Gut"-Rating im Rahmen der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Stellantis eine negative Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Dies basiert auf der Auswertung sozialer Medien und führt zu einer Bewertung des Kriteriums mit "Schlecht". Allerdings ist eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Stellantis in dieser Hinsicht daher ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Stellantis-Aktie liegt bei 14, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch für den RSI der letzten 25 Handelstage, der mit 21,2 weniger volatil ist, wird eine "Gut"-Bewertung vergeben, da auch hier das Wertpapier überverkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Befunde über Stellantis. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Stellantis hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.