Super, Steico!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Steico liegt derzeit bei 15,41, was 51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. In Bezug auf das KGV erhält Steico daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Steico beträgt derzeit 1,34 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,16 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird der RSI7 auf 36,36 Punkten und der RSI25 auf 44,6 Punkten eingeschätzt, was auf eine neutrale Bewertung für die kurz- und langfristige Überkauft- oder Überverkauft-Situation von Steico hinweist.

In der technischen Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -4,27 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. In Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Steico-Aktie in Bezug auf das KGV und die technische Analyse eine "Gut"-Bewertung, während die Dividendenrendite und der RSI zu einer "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Bewertung führen.