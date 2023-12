Super, Starwood Property!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten an zehn Tagen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Starwood Property Trust Inc. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen für die Aktie der Starwood Property Trust Inc abgegeben. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Die durchschnittliche Empfehlung für das Unternehmen aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel liegt im Durchschnitt bei 22,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 4,17 Prozent bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung der Analysten als "Neutral" für die Aktie.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 18,99 USD, während der aktuelle Kurs bei 21,6 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +13,74 Prozent im Vergleich zum GD200 und +11,69 Prozent im Vergleich zum GD50. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 5,56 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,15, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die Starwood Property Trust Inc daher in diesem Punkt als "Gut" bewertet.