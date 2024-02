Super, Staffing 360 Sol.dl-00001!

Die Aktie von Staffing wird aufgrund fundamentaler Kennzahlen als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0,89 und ist damit 98 Prozent niedriger als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" im Rahmen der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Staffing als überkauft eingestuft, basierend auf dem 7-Tage-RSI mit 77,78 Punkten. Für den 25-Tage-RSI wird hingegen eine neutrale Bewertung abgegeben, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt eine neutrale Haltung gegenüber der Aktie von Staffing in den letzten zwei Wochen. Drei Tage waren von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Zudem wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Staffing-Aktie als "Gut".

Insgesamt wird die Aktie von Staffing daher als unterbewertet und mit einem überkauften RSI bewertet, während das Anleger-Sentiment und die Diskussionsintensität positiv ausfallen.