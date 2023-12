Super, Spic Yuanda Environmental-Protection!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich auch nicht signifikant verändert, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Spic Yuanda Environmental-protection-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Ein bedeutendes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI der Spic Yuanda Environmental-protection liegt bei 20,69, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht hingegen bei 42,22 und wird daher als "Neutral" eingeschätzt. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Aktie liegt mit einem Kurs von 6,33 CNH derzeit um +3,26 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf +5,15 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet werden konnten. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt drei Tagen. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.