Super, Southern Missouri!

Der Aktienkurs von Southern Missouri wird im Branchenvergleich betrachtet. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Finanzsektor zeigt die Aktie eine Rendite von 11,68 Prozent, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 1,72 Prozent, wobei Southern Missouri mit 9,96 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 12 liegt, was bedeutet, dass die Börse 12,79 Euro für jeden Euro Gewinn von Southern Missouri zahlt. Dies ist 18 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche, der momentan bei 15 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher ein "Gut"-Rating auf Basis des KGV.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 41,45 USD für die Southern Missouri-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 51 USD, was einer Abweichung von +23,04 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch aus charttechnischer Sicht mit einem "Gut"-Rating bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Abweichung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 96,34 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, weshalb die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Southern Missouri daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.