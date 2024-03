Super, South State!

Die Dividendenrendite von Southstate beträgt aktuell 2,58 Prozent, was besagt, dass die Dividende im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs steht. Dieser Wert liegt nur leicht über dem Durchschnitt von 2,44 Prozent und erhält daher eine neutrale Bewertung von unseren Analysten.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Southstate liegt bei 12,29 und ist damit 91 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 134. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Southstate 2 mal mit "Gut", 1 mal mit "Neutral" und keinmal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus die Bewertung "Gut". Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Southstate aus dem letzten Monat. Basierend auf dem aktuellen Kurs von 79,99 USD erwarten Analysten eine Entwicklung von 10,85 Prozent und ein mittleres Kursziel von 88,67 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt wird Southstate daher von institutionellen Analysten als "Gut" bewertet.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz hat Southstate in den vergangenen Monaten eine schwache Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Somit wird Southstate insgesamt als "Gut"-Wert eingeschätzt.