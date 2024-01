Super, Soleno Therapeut.!

Weitere Suchergebnisse zu "X Financial":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Soleno Therapeutics wird der 7-Tage-RSI derzeit bei 44,18 Punkten bewertet, was auf ein neutrales Rating hinweist. Ebenso zeigt der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 33,57 ein neutrales Rating für die Soleno Therapeutics-Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bezüglich Soleno Therapeutics. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergibt eine insgesamt positive Anleger-Stimmung und daher eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Soleno Therapeutics bei 13,22 USD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Abstand des Aktienkurses von 40,58 USD zum GD200 beträgt +206,96 Prozent. Der GD50 zeigt ein Niveau von 30,8 USD an, was einer Differenz von +31,75 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal für die Soleno Therapeutics-Aktie darstellt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Soleno Therapeutics derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent für die "Biotechnologie"-Branche liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich für Soleno Therapeutics eine neutrale Bewertung im Hinblick auf den RSI, eine positive Anleger-Stimmung und eine gute technische Bewertung, jedoch eine schlechte Einschätzung bezüglich der Dividendenpolitik.