Super, SolarEdge!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 14 positive, 4 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Solaredge abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, mit 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis. Das durchschnittliche Kursziel für die Solaredge-Aktie liegt bei 347,22 USD, was einen Anstieg um 271,44 Prozent vom letzten Schlusskurs (93,48 USD) bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Auch die weichen Faktoren wie die Kommunikation im Netz werden bei der Einschätzung einer Aktie berücksichtigt. Die Diskussionsintensität der Solaredge-Aktie hat in den letzten Monaten zugenommen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, wobei vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Dennoch wurden überwiegend positive Signale abgegeben, was zu einem insgesamt positiven Signal führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) bei Solaredge einen Wert von 28,63 an, was auf eine positive Bewertung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt eine neutrale Einschätzung mit einem Wert von 32,12, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.