Super, Sky Harbour!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Für Sky Harbour wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 89,02 Punkten bewertet, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 38,31, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Sky Harbour eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der Bewertung des Sentiments und des Buzz um die Aktie wird die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung berücksichtigt. Die Aktivität in Bezug auf Sky Harbour deutet auf eine "Gut"-Bewertung hin, während die Rate der Stimmungsänderung als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie von Sky Harbour bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Sky Harbour-Aktie bei 6,07 USD bewertet, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 10 USD und hat somit einen Abstand von +64,74 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei +17,1 Prozent, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hinweist. Insgesamt wird die Sky Harbour-Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für die Sky Harbour-Aktie ist ebenfalls positiv und wird aktuell mit "Gut" bewertet. Von insgesamt 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten ausgehend, sowie einer durchschnittlichen Kursprognose von 11 USD, ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 10 Prozent und somit eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Sky Harbour somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.