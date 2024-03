Super, Silver Lake Resources!

Die technische Analyse der Aktie von Silver Lake zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,04 AUD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 1,18 AUD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +13,46 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,12 AUD, was einem Abstand von +5,36 Prozent entspricht und ebenfalls als positiv angesehen wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war jedoch überwiegend negativ, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten und an acht Tagen die Diskussion von negativen Themen geprägt war. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei der Aktie von Silver Lake als "Schlecht" und "Neutral" bewertet werden. Dadurch ergibt sich insgesamt auch hier ein "Schlecht"-Wert.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie zeigt, dass dieser für einen Zeitraum von 7 Tagen bei 22,5 liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 42,39, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" für die Aktie von Silver Lake.