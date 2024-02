Super, Shockwave Medical Inc!

Die Shockwave Medical-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 266 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 1,27 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Zusammenfassend erhält Shockwave Medical daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Shockwave Medical liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 18,73 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 19,87, dass die Aktie überverkauft ist und dementsprechend ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Shockwave Medical besonders positiv diskutiert. An 11 Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnte eine deutliche Verbesserung in den vergangenen Wochen festgestellt werden, was der Aktie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung einbringt. Die erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet zudem auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.