Super, Shenzhen Prolto Supply Chain Management!

Der Aktienkurs der Shenzhen Prolto Supply Chain Management hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,54 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite 31,08 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Luftfracht und Logistik-Branche beträgt -9,04 Prozent, wobei Shenzhen Prolto Supply Chain Management aktuell 37,5 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shenzhen Prolto Supply Chain Management liegt bei 15,87, was als überverkauft gilt, und somit eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 25, was ebenfalls als überverkauft eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Shenzhen Prolto Supply Chain Management diskutiert, wobei die positive Kommunikation an den meisten Tagen überwog. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV der Shenzhen Prolto Supply Chain Management 298, während vergleichbare Unternehmen aus der Luftfracht und Logistik-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.