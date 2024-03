Super, Shanghai Yaoji Playing Card!

In den letzten vier Wochen konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Shanghai Yaoji in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Stufe führt.

Im Vergleich zur "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche hat Shanghai Yaoji in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +43,96 Prozent erzielt, was eine Performance von 33,93 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Shanghai Yaoji um 41,46 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Shanghai Yaoji-Aktie von 24,38 CNH um -15,17 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Yaoji liegt bei 12, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.