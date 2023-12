Super, Shanghai Port!

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien von Shanghai Port werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach einer Untersuchung auf diese beiden Faktoren hin, zeigte sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Shanghai Port bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Shanghai Port in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -6,53 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -7,65 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche dar, die im Durchschnitt um 1,12 Prozent gestiegen sind. Zudem lag die Aktie 5,85 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors, der eine mittlere Rendite von -0,69 Prozent im letzten Jahr hatte. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Shanghai Port ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand des RSI ist die Shanghai Port aktuell mit dem Wert 28,57 überverkauft, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich für die Aktie ein Wert von 39, was als Signal dafür gilt, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich dadurch eine Einstufung des RSI von "Gut".

Die Stimmung rund um Shanghai Port wurde auch auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv waren. Zusätzlich wurden vor allem positive Themen von Nutzern der sozialen Medien in den vergangenen ein bis zwei Tagen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Darüber hinaus ergab die Betrachtung von Handelssignalen sieben konkret berechnete Signale (4 "Gut", 3 "Schlecht"), was zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit wird Shanghai Port hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.