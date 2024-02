Super, Shanghai Fudan Microelectronics!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für den Shanghai Fudan Microelectronics wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 21,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu schwankt der RSI25 weniger stark und liegt bei 55,07, was bedeutet, dass Shanghai Fudan Microelectronics weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Fudan Microelectronics liegt bei einem Wert von 7, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (KGV von 10,56) unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist das Unternehmen damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen rund um Shanghai Fudan Microelectronics auf Plattformen der sozialen Medien deuten auf eine positive Einschätzung und Stimmung rund um den Titel hin. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Shanghai Fudan Microelectronics im vergangenen Jahr eine Rendite von -70,83 Prozent erzielt, was 49,42 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -35,64 Prozent, wobei Shanghai Fudan Microelectronics aktuell 35,19 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.